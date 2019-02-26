Bursa
Hemofili Derneğince hazırlanan proje kapsamında oluşturulan hayali karakter "Hemoman"ın tanıtımı yapıldı. Karaman
Dernekler Yerleşkesi'nde düzenlenen basın toplantısında, dernek tarafından 2 Mart Cumartesi akşamı yapılacak Dünya Kadınlar Günü
yardım organizasyonu ile hayali karakter Hemoman hakkında bilgiler verildi.
Toplantıda konuşan Dernek Başkanı Prof. Dr. Betül Orhaner, derneğin bir simgesi haline gelmesi planlanan Hemoman isimli karakterin tanıtımı amacıyla bu toplantıyı düzenlediklerini söyledi.
Hemoman karakterinin, hemofili hastalarının çizimleriyle meydana geldiğini belirten Orhaner, "Çocuklar için hastalığı anlamak ve topluma hastalığı tanıtmak yönünden olsun böyle bir ikonun faydalı olacağı kanısındayız. Bu, ileride derneğin bir şekilde tişörtleriyle, hediyelik eşyalarıyla tanıtımını gerçekleştirecek bir simge olacak." dedi.
Dernek Sekreteri Doç Dr. Melike Sezgin Evim de hem hemofili hastalığını tanıtmak hem de hastalığın aslında korkulacak ve bulaşıcı bir hastalık olmadığını anlatmak için Hemoman karakterinden gidildiğini belirtti.
Hemofili çocukların çok ciddi travmalara açık olduğunu vurgulayan Evim, "Hastalığı biraz daha sevimli hale getirip anlatmak için Hemoman karakteriyle yola çıktık. İlerleyen dönemlerde sık sık gündeme getireceğiz." diye konuştu.
Karaman, Bursa, Yenikadinda Gösterme, Sağlık
Kaynak: AA