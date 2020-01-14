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Bursa her sabah gönüllü olarak sokakları temizleyen vatandaşa belediye başkanından ziyaret

Her sabah gönüllü olarak sokakları temizleyen vatandaşa belediye başkanından ziyaretBursa'da İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, her sabah kentteki sokakları gönüllü olarak temizleyen emekli Kazım Yolcu'yu(63), ziyaret ederek hediye verdi.

14.01.2020 13:32 | Son Güncelleme: 14.01.2020 13:39
Her sabah gönüllü olarak sokakları temizleyen vatandaşa belediye başkanından ziyaret
Bursa'da Belediye Başkanı Alper Taban, her sabah kentteki sokakları gönüllü olarak temizleyen emekli Kazım Yolcu'yu(63), ziyaret ederek hediye verdi.
İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, emekliliğinin ardından eline aldığı süpürgeyle her sabah Ömer Osman Çağlayan Okulu önü ve çevresineki sokakları düzenli olarak temizlemeyen Kazım Yolcu'yu ziyaret etti. Yolcu'ya emekleri için teşekkürlerini ileten Başkan Taban, aynı zamanda hediye takdim etti. Yolcu ile sohbet eden Başkan Taban, 'Videoyu izledim. Her sabah bu temizliği rutin haline getirmişsin. Yaptığın çok kıymetli ve değerli bir şey. Müslüman kirletmesin, Müslüman temiz olmak zorunda. Bu konuda inşallah daha fazla mesafe alacağız. İnanıyoruz ki vatandaşlarımız bize bu konuda destek verecek. Bir şekilde kirletmemeyi öğreneceğiz. Emeğinize sağlık, kendi adıma çok teşekkür ederim' dedi.
Bursa her sabah gönüllü olarak sokakları temizleyen vatandaşa belediye başkanından ziyaret

Alper Taban, İnegöl, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA


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