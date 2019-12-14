Haberler » Güncel » Bursa hindisi 'hamit' arkadaşı gibi - Haber

Bursa hindisi 'hamit' arkadaşı gibi

Hindisi 'Hamit' arkadaşı gibiBURSA'nın İnegöl ilçesinde mobilya işiyle uğraşan Nedim Sevim'in (50) 'Hamit' ismini verdiği hindi ile arasındaki bağ, görenleri şaşırtıyor.

14.12.2019 10:49 | Son Güncelleme: 14.12.2019 10:55
Hindisi 'Hamit' arkadaşı gibi
BURSA'nın ilçesinde mobilya işiyle uğraşan Nedim Sevim'in (50) 'Hamit' ismini verdiği hindi ile arasındaki bağ, görenleri şaşırtıyor.
İnegöl ilçesinin kırsal Tüfekçikonak Mahallesi'nde oturan iş insanı Nedim Sevim (50), 4 yıl önce bir büyüğünün hediye ettiği hindiyi, besleyip, büyüttü. Farklı türden hayvanlar besleyen Sevim ile hindisi arasında, geçen zaman içinde bir bağ oluştu. Boş zamanlarında 'Hamit' ismini verdiği hindisiyle zaman geçiren Nedim Sevim, 'Hindim, benim için özel. Aramızda güzel bir bağ var. Çocuklarım gibi ona da ilgi gösteriyorum. Çocuklarımdan bile kıskanıyor. Hatta diğer hayvanlarla ilgilendiğim de bana tavır alıyor dedi.
YANINDAN AYRILMIYOR
Hindisinin peşinden ayrılmadığını belirten Nedim Sevim, Köyde yaşıyorum. Arkadaşım, sırdaşım Hamit. Hafta sonları köyde olduğum zaman, peşimden ayrılmıyor. Zaman zaman arabayla tur atıyoruz, geziyoruz. Her sabah işe giderken yola kadar peşimden gelir. Evin bekçiliğini de yapıyor diye konuştu.
ÇOCUKLARI GİBİ BAKIYOR
4 kız babası Sevim, Kızlarımdan onu ayırmıyorum. Kızlarım gibi o da bana ilgi gösteriyor. Çocuklarımı bile benden kıskanıyor. Ziyaretime gelenler nasıl evcilleştirdiğimi soruyor. Oysa ben ona sadece sevgimi verdim. Zaman zaman motosikletime bindiğimde önüme geçer, 'gitme' der gibi durur. Komşularımız da onu seviyor ifadelerini kullandı.
Nedim Sevim, yılbaşı yaklaşırken, hindisini asla kesmeyeceğini belirterek, İnsan arkadaşına kıyabilir mi ifadelerini kullandı.
Bursa hindisi 'hamit' arkadaşı gibi

İnegöl, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

12:02 Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Atasoy, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
12:01 Tamir ettiği asansörün altında kaldı, vatandaşlar kurtardı - Haber
12:01 ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN - Haber
12:00 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 19. Doha Forumu'nda - Haber
11:57 Bayburt Üniversitesi voleybol erkek takımı ikincilik elde etti - Haber
10:59 İkiz plaka kurbanı olan adam 5 bin lira cezaya çarptırıldı - Haber
09:54 Kız kaçırma iddiası üzerine yaşanan kavga, yanlış anlaşılma olduğu fark edilince tatlıya bağlandı - Haber
09:36 Sokak kedisi 4 kişiyi hastanelik etti - Haber
00:09 "Karadenizlilerin burnu küçülecek" diyen Prof. Dr. Kadıoğlu'na Karadenizlilerden cevap: Burnumuzdan memnunuz - Haber
23:15 Antidepresan için eczanelerin camlarını kıran saldırgan kamerada - Haber
14.12.2019 12:04:19