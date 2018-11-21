Bursa Hırsızlar, Duvarı Delip Bilgisayar Çaldı

21 Kasım 2018 Çarşamba 14:05



21 Kasım 2018 Çarşamba 14:05

Bursa'da hırsızlar, bir inşaat firmasının ofisine girebilmek için duvarı deldi. Yaklaşık 40 santimetre çapında açtıkları delikten giren hırsızlar, 2 bilgisayarı aldıktan sonra aynı delikten çıkarak kayıplara karıştı.Olay, merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde bir inşaat firmasına ait 10 gündür kapalı olan ofiste meydana geldi. Ofisin yan tarafındaki apartman boşluğuna giren hırsızlar, ofisin duvarını kırarak, yaklaşık 40 santimetre çapında delik açtı. Delikten içeri giren hırsızlar ilk belirlemelere göre 2 adet bilgisayar çalarak, açtıkları delikten çıkıp kayıplara karıştı. Duvardaki deliği gören firma avukatının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri soruşturma başlattı.