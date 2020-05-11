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BURSA Hırsızların kilolarca fiber optik kablo sırtlayıp, çalma anları kamerada

Hırsızların kilolarca fiber optik kablo sırtlayıp, çalma anları kameradaBursa'da, internet altyapısı üzerine çalışan firmadan 25 gün arayla 2 kez hırsızlık yapıldı.

11.05.2020 14:36 | Son Güncelleme: 11.05.2020 14:44
Hırsızların kilolarca fiber optik kablo sırtlayıp, çalma anları kamerada
Bursa'da, internet altyapısı üzerine çalışan firmadan 25 gün arayla 2 kez hırsızlık yapıldı. Hırsızların kilolarca fiber optik kablo sırtlayarak, çaldıklarını belirten firma yöneticisi Murat Yazgı, yaklaşık 80 bin lira zararlarının olduğunu söyledi. Yazgı, "Bizim forkliftlerle taşıdığımız kabloları 4 dakikada, sırtlayıp, götürüyorlar. Önlemlerimizi almamıza rağmen baş edemiyoruz, taşınmayı düşünüyoruz" dedi. Olay, çarşamba günü saat 03.00 sıralarında, merkez Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi'nde internet altyapısı üzerine çalışan firmada meydana geldi. Firmayı yakın takibe alan hırsızlar, güvenlik görevlisi beklediği noktadan ayrıldığı sırada, demir telleri kırarak, içeri girdi. Kilolarca fiber optik kablo çalan hırsızlar, güvenlik görevlisinin geldiğini görünce kaçtı. Hırsızları kovalayan güvenlik görevlisi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, iş yerinde incelemelerde bulundu. Aynı iş yerinde 11 Nisan'da da hırsızlık olayı gerçekleştiği öğrenildi.
HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA
Hırsızların firmadan kablo çaldığı anlar da güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülere göre, ilk hırsızlık olayında 2 şüpheli, binanın içine girerek, kablo çaldı. İkinci olayda ise önce demir çiti kesip, içeri giren hırsızlar, ardından kabloları çalmaya başlıyor. Kilolarca fiber optik kablo çalan hırsızlar, güvenlik görevlisinin kendilerini fark etmesi üzerine koşarak, kaçıyor.
'ARTIK TAŞINMAYI DÜŞÜNÜYORUZ'
25 gün önce yine aynı kişiler tarafından soyulduklarını dile getiren firma yöneticisi Murat Yazgı, "Bütün önlemlerimizi almamıza rağmen hiçbir şekilde baş edemiyoruz. Tel çit koyduk, güvenlik kameramız var, güvenlik görevlisi var ama 25 gün içinde bize 70-80 bin liralık zarar verdiler ve vermeye de devam ediyorlar. Anlamıyorum, bu nasıl bitecek? Her taraf kapalı olduğu için malzemelerimizi stok yapıp, dışarı koymak durumundaydık. Artık buradan taşınmayı düşünüyoruz. Bu şekilde olmaz" diye konuştu.
'FORKLİFTLE TAŞIDIĞIMIZ KABLOLARI SIRTLAYIP GÖTÜRÜYORLAR'
Güvenlik kamerası kayıtlarına göre iki hırsızlığın da aynı kişilerce yapıldığını iddia eden Yazgı, "İlk hırsızlığı ilk sokağa çıkma yasağının olduğu gün gerçekleştirdiler. Yasak olduğu için depoya da gelemedik. İkinci hırsızlık da 6 Mayıs'ta oldu. Bunların içeri girip, alıp, götürmesi 4 dakika sürüyor. Güvenlik görevlisi her zaman malzemelerin yanında olamayabilir. Güvenlik kameralarında araç gözükmüyor. Muhtemelen at arabasıyla geldiler. Aracı kameranın olmadığı yere çekiyorlar. İkinci soygunda kadın da vardı. Kadın dışarıda dolanıyor, içeride de 4 çocuk kabloları elden ele götürüyor. Bizim forkliftlerle taşıdığımız kabloları sırtlayıp, götürüyorlar. Tel çiti koparmışlar, alttan oradan girip, götürmüşler. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.
Polis ekipleri, hırsızlık şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. BURSA Hırsızların kilolarca fiber optik kablo sırtlayıp, çalma anları kamerada

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Bursa, Güncel, Haber

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