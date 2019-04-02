Bursa Hırsızlık Şüphelisi Kaçarken Çıkmaz Sokağa Girince Mahalleli Tarafından Yakalandı

Hırsızlık şüphelisi kaçarken çıkmaz sokağa girince mahalleli tarafından yakalandı. Bursa
'da bir aracın camını kırarak hırsızlık yapmaya çalışan bir kişi, kendisini kovalayan 20 kişilik mahalleliden kaçarken çıkmaz sokağa girince yakalandı. Olay, gece saatlerinde merkez Osmangazi
ilçesinde Yeşilova
Mahallesi 4. Kenar Sokak'ta meydana geldi. İçinde inşaat malzemelerinin bulunduğu 16 U 6053 plakalı hafif ticari aracın camını kırarak hırsızlık yapmaya çalışan E.K (19) çevredekiler tarafından fark edildi. Cam
kırılma sesini duyunca evlerinden sokağa inen mahalleli, E.K ve yanındaki bir şüpheliyi bir süre kovaladı. Şüpheli E.K. 20 kişilik gruptan kaçarken 4. Çeşme
Çıkmazı Sokağı'na girdi. Sokağın çıkmaz olduğunu bilmeyerek giren E.K burada vatandaşlar yakalandı. İhbar üzerine olay yerine polis, E.K.?yi gözaltına aldı. Polis
, diğer şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Yeşilova, Osmangazi, Bursa, Güncel
Kaynak: DHA