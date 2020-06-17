BURSA Husumetli akrabaların silahlı kavgasında yoldan geçen kişi vurularak öldü

Husumetli akrabaların silahlı kavgasında yoldan geçen kişi vurularak öldüBursa'da, aralarında alacak verecek meselesinden husumet bulunan akraba iki aile fertleri arasında çıkan silahlı kavgada akrabalarına kurşun yağdıran şahıs yoldan geçen vatandaşı vurdu.

17.06.2020 08:54 | Son Güncelleme: 17.06.2020 10:59
Husumetli akrabaların silahlı kavgasında yoldan geçen kişi vurularak öldü
Bursa'da, aralarında alacak verecek meselesinden husumet bulunan akraba iki aile fertleri arasında çıkan silahlı kavgada akrabalarına kurşun yağdıran şahıs yoldan geçen vatandaşı vurdu. İşe gittiği sırada şans eseri vurulan Ali Kutlu olay yerinde hayatını kaybederken eşi olay yerinde sinir krizi geçirdi.
Olay, sabah 6.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı mahallesi Ali Galip Yaldız Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında daha önceden alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan akraba iki aile fertleri arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, iddiaya göre T.K. yanında getirdiği silahını belinden çıkararak akrabası O.K.?ya kurşun yağdırdı. Silahlı saldırıya uğrayan O.K. otomobiline binerek olay yerinde hızla uzaklaşırken, işe gitmek için yoldan geçen Ali Kutlu (60) kurşunların hedefi oldu. Silah sesleri çevrede endişe ve korku yaratırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde vücudunun çeşitli yerlerine 3 kurşun isabet eden Ali Kutlu'nun yaşamını yitirdiği tespit edildi.
KUTLU'NUN EŞİ OLAY EYRİNDE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Olayın ardından çevrede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyerek şüpheli T.K.?yi yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Olayı haber alarak olay yerine gelen Ali Kutlu'nun eşi Kutlu'nun cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi. Öte yandan taraflardan O.K.?nin emniyete giderek teslim olduğu öğrenildi.
Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kutlu'nın cesedi morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. BURSA Husumetli akrabaların silahlı kavgasında yoldan geçen kişi vurularak öldü

Kaynak: DHA

Etiketler: Ali Kutlu, Sabah, Bursa, Güncel, Haber

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