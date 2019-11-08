Bursa için müjdeler peş peşe geldi

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bursa'ya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı makamında ziyaret etti. Vali Yakup Canbolat, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanlarının da katıldığı ziyaretin sonunda Başkan Aktaş, günün anısına Bakan Kurum'a kılıç hediye etti. Bakan Kurum daha sonra Büyükşehir Belediye Binası Encümen Salonu'nda Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ile bakanlık ve belediye bürokratlarının da hazır bulunduğu toplantıya katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2 saati aşkın süren toplantıda Bursa'nın önceliklerini anlatıp, bazı projeler için bakanlıktan destek istedi. Gerek Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş gerekse ilçe belediye başkanlarını tek tek dinleyen Bakan Kurum, toplantının ardından Cuma namazını Ulu Cami'de kıldı. Namazdan sonra beraberindeki protokolle birlikte tarihi belediye binasına gelen Bakan Kurum, burada yaptığı basın toplantısında Bursa için planladıkları projeleri peş peşe sıraladı.

HANLAR BÖLGESİ AÇILIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde ve onun belirlemiş olduğu manifesto çerçevesinde şehirlere giderek gerekli çalışmaları yaptıklarını belirten Bakan Kurum, kadim şehir Bursa'yı daha yukarılara çekmek, ecdat emaneti olan değerleri koruyarak gelecek nesillere bırakmak için çalıştıklarını kaydetti. Bursa için planladıkları projelerden birinin Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin çevresinin açılması olduğunu ifade eden Bakan Kurum, "Ulu Cami ve etrafındaki Tarihi Hanlar Bölgesinde tarihi silueti bozan yapılara ilişkin kamulaştırma sürecini başlatacağız. Tarihi Hanlar Bölgesi'nden başlayarak etaplar halinde, 430 bin metrekarelik alanımızı yenileyip, restorasyonları yapıp, tarihi binaları gün yüzüne çıkaracağız. Proje kapsamında 20 bin metrekarelik meydan oluşturarak, o tarihi, kültürel aksa gireceğiz. Çarşıbaşı Meydan Projesi dediğimiz proje kapsamında, İpek Han'ın içindeki iyileştirmeler, Ertuğrulbey Meydan Projesi, Koza Han iç avlu düzenlemesi ve cephe sağlıklaştırma, aydınlatma projeleri, kaldırımları, yolları, hülasa tüm iyileştirmelerin yapılacağı projeyi başlatmış oluruz. Şuan için 150 milyon liralık bir maliyet ön görünüyoruz. Bunun yarısını İller Bankası Genel Müdürlüğümüz yine Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız tarafından yine Bakanlığımız tarafından hibe kalan kısmının finansmanını da Bakanlığımız bünyesinde çözmek suretiyle 2020 yılında başlayıp, 2021 yılı içeresinde tamamlayacağımız çok önemli bir proje. Bu noktada Büyükşehir Belediyemiz Bakanlığımızla ortak bir çalışma yürütecek ve bu çalışma çerçevesinde ecdadın bize bıraktığı emanetleri gün yüzüne çıkaracak çok önemli bir projeyi Bursa'mıza kazandırmış olacağız" diye konuştu.

YENİ KENTSEL DÖNÜŞÜMLER

Doğanbey'de Toplu Konut İdarisi ve İller Bankası Genel Müdürlüne ait 18 bin metrekare alanı altı kapalı otopark olacak şekilde bir meydan olarak bölgeye kazandıracaklarını ifade eden Bakan Kurum, bu projenin de TOKİ marifetiyle hayata geçirileceğini vurguladı. Beşyol Kavşağı dönüş lupları içinde kalan binalarla ilgili de açıklama yapan Bakan Kurum, "Beşyol Kavşağı olarak bildiğimiz kavşak içinde yapıların bulunması hem görüntü kirliğine neden oluyor hem de oradaki vatandaşlarımız için can ve mal riski taşıyor. Burada 11 bin metrekare alan var. TOKİ Mart'ta başlayarak burada 250 rezerv konut üretecek. Kavşak kollarındaki yapıların dönüşümü de hızlı şekilde yapılacak" dedi.

Eski stadın olduğu alandaki Millet Bahçesi projesinin devam ettiğini dile getiren Bakan Kurum, Gökdere'deki 200 bin metrekarelik alanı da içinde yürüyüş ve bisiklet yolları, millet kıraathaneleri, çocukların ve gençlerin rahatlıkla vakitlerini geçirebileceği alanların bulunacağı millet bahçesi haline getireceklerini ve inşaatın 2020 yılında başlayacağını söyledi.

NİLÜFER'DE DÖNÜŞÜMÜN ÖNÜ AÇILACAK

Ağırlıklı olarak Nilüfer ilçesindeki kentsel dönüşüm projelerinde yaşanan sıkıntılara da değinen Bakan Kurum, bu sıkıntıları aşmak üzere gerekli plan hazırlıklarını hemen yapıp, planı Aralık ayında onaylamak ve vatandaşların önünü açmak istediklerini vurguladı. Soğanlı'da 110 bin metrekarelik alanı millet bahçesine çevireceklerini, 70 bin metrekarelik alanda kentsel dönüşümün 7'nci etabını başlatacaklarını ifade eden Bakan Kurum, "TOKİ burada 500 konut rezerv üretecek. Hak sahipleri için hızlı, yerinde ve gönüllü dönüşüm anlayışla Soğanlı'daki projeyi tamamlamış olacağız. Yine Yıldırım Mevlana Mahallesi'nde kentsel dönüşüm devam ediyor. Burada da 500 konut rezerv yapmak suretiyle dönüşümü hızlandırmak istiyoruz. 2020 yılı içinde TOKİ burada 500 konut yapımına başlayacak" dedi.

Mollaarap Mahallesi'ndeki heyelanlı bölge ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, 120 bina ve 320 hak sahibinin olduğu alanla ilgili etüt ve incelemenin devam ettiğini kaydetti. Bakan Kurum, TOKİ, Yıldırım Belediyesi ve Altyapı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanacak proje ile burada da dönüşüm süreceğini başlatacaklarını açıkladı.