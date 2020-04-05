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BURSA İki çocuğu ile seyahat eden sürücüye 784 lira ceza

İki çocuğu ile seyahat eden sürücüye 784 lira cezaBURSA'nın İnegöl ilçesinde, 20 yaş ve altındakilere getirilen sokağa çıkma yasağına uymayarak, 2 çocuğuyla birlikte otomobille seyahat eden İsmail A.?ya (34) toplamda 784 TL ceza kesildi.

05.04.2020 14:17 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:18
İki çocuğu ile seyahat eden sürücüye 784 lira ceza
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 20 yaş ve altındakilere getirilen sokağa çıkma yasağına uymayarak, 2 çocuğuyla birlikte otomobille seyahat eden İsmail A.?ya (34) toplamda 784 TL ceza kesildi.
İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa merkezden İnegöl yönünde ilerleyen İsmail A. yönetimindeki 16 AIB 096 plakalı otomobili, Bursa-Ankara karayolundaki uygulama noktasında durdurdu. Ekipler, otomobilde yaptıkları incelemede sokağa çıkma yasağı olan 3 ve 5 yaşlarındaki 2 çocuğun otomobilde olduğunu tespit etti. Ekipler, 20 yaş ve altındakilere getirilen sokağa çıkma yasağına uymayarak, 2 çocuğuyla birlikte otomobille seyahat eden İsmail A.?ya, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu gereğince toplamda 784 TL idari para cezası kesildi. BURSA İki çocuğu ile seyahat eden sürücüye 784 lira ceza

Kaynak: DHA

Etiketler: İnegöl, Bursa, Güncel

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BURSA İki çocuğu ile seyahat eden sürücüye 784 lira ceza
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