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Bursa iki katlı binada çıkan yangın, mahalleliyi sokağa döktü

İki katlı binada çıkan yangın, mahalleliyi sokağa döktüBURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2 katlı binada çıkan yangın korkuttu.

10.02.2020 19:27 | Son Güncelleme: 10.02.2020 19:30
İki katlı binada çıkan yangın, mahalleliyi sokağa döktü
BURSA'nın ilçesinde, 2 katlı binada çıkan yangın korkuttu. Mahalle sakinleri sokağa dökülürken, bazıları tehlikeye rağmen olay yerinden ayrılmayıp, söndürme çalışmalarını izledi. Yangın 1 saatte söndürüldü.
İnegöl'de Orhaniye Mahallesi'nde Yağcı İbrahim Sokak'taki 2 katlı binada saat 17.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yanan evden kendi imkanlarıyla çıkan aile bireyleri durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir saatlik müdahalenin ardından yangını diğer binalara sıçramadan söndürdü. Yangın sonrası iki katlı binada hasar oluştu.
Öte yandan, yangın sırasında mahalleli sokağa döküldü. Bazıları tehlikeye rağmen olay yerinden ayrılmazken, bazılarının da cep telefonu kameralarıyla yangını görüntelemeleri dikkat çekti.
Bursa iki katlı binada çıkan yangın, mahalleliyi sokağa döktü

İtfaiye, İnegöl, Güncel

Kaynak: DHA


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