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Bursa iki otomobilin çarpıştığı kaza, kamerada

İki otomobilin çarpıştığı kaza, kameradaBursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi yaralandı.

06.11.2019 13:17 | Son Güncelleme: 06.11.2019 16:01
İki otomobilin çarpıştığı kaza, kamerada
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Öztürk (35) yönetimindeki 06 BZ 4470 plakalı otomobil, Şeyh Şamil Caddesi'nden gelip Mimar Sinan Caddesi'ne çıkan Nebahat Yücedağ (32) yönetimindeki 01 NH 164 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücülerden Mehmet Öztürk yaralandı. Öztürk, çevre sakinlerinin çağırdığı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Bu arada çevre sakinleri, kavşakta sürekli kaza olduğunu ve yetkililerden bu duruma çözüm bulmasını istedi.
Bursa iki otomobilin çarpıştığı kaza, kamerada

Mimar Sinan Caddesi, İnegöl, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA


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