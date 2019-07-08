08.07.2019 13:47
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Bursa il geneline elektrik verilemiyor

Bursa il geneline elektrik verilemiyor

Bursa'da, Türkiye Elektrik İletim A.Ş'ye (TEİAŞ) ait trafo merkezinde meydana gelen arıza nedeniyle il geneline elektrik verilemiyor.

Bursa'da, Türkiye Elektrik İletim A.Ş'ye (TEİAŞ) ait trafo merkezinde meydana gelen arıza nedeniyle il geneline elektrik verilemiyor.
Vali Yakup Canbolat, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, trafo merkezinde büyük bir mekanik arıza meydana geldiğini söyledi.
Arıza nedeniyle il geneline elektrik verilemediğini belirten Canbolat, "Bütün ekipler arızanın gerçekleştiği trafo merkezine yoğunlaştı, müdahale ediyor." dedi.
Canbolat, tahminen 2 saat sürecek çalışmanın ardından il geneline yeniden elektrik verilmeye başlanacağını kaydetti.
Kaynak: AA
Türkiye, Bursa, Güncel

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