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Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nden 'sözde liste' açıklaması!

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, Bursa'da koronavirüs vaka sayılarının yer aldığı sözde liste ile ilgili bir açıklama yaptı.

23.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:24
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nden 'sözde liste' açıklaması!

Bursa 'da koronavirüs vaka sayılarının yer aldığı sözde liste ile ilgili basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Sosyal medya hesaplarında dolaşan, Bursa Sağlık Örgütü adında bir kuruluşun verilerine dayanarak, Bursa'daki sözde koronavirüs vaka sayılarının yer aldığı iddia edilen liste asılsızdır. İlimizde Bursa Sağlık Örgütü diye bir kuruluş bulunmamakta olup, vatandaşlarımızın tüm bu süreçte sadece Bakanlığımız ve resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur."

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Kaynak: Bültenler

Etiketler : Bursa, Sağlık, Güncel

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