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Bursa - İnegöl'de Emre Aydın rüzgarı

32. Uluslararası Kültür Sanat Festivali kapsamında düzenlenen halk konserinde, Emre Aydın İnegöllülerle buluştu.

21.07.2019 03:03
32. Uluslararası Kültür Sanat Festivali kapsamında düzenlenen halk konserinde, Emre Aydın İnegöllülerle buluştu.
İnegöl Belediyesi'nin bu yıl 32'ncisini düzenlediği Uluslararası Kültür Sanat Festivali kapsamında düzenlenen konserde İnegöllülerle buluşan şarkıcı Emre Aydın unutulmaz bir gece yaşattı. 2 bin kişinin ilgi gösterdiği konserde Emre Aydın birbirinden güzel parçalarını seslendirdi. İnegöl'de 13 Temmuz da başlayan festival halk dansları ve çeşitli konserlerin ardından Emre Aydın konseriyle sona erdi. Konserin sonunda İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, festivale katılan tüm İnegöllülere teşekkür etti. Taban ve AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, sanatçıya plaket takdim etti. Bursa - İnegöl'de Emre Aydın rüzgarı
Kaynak: DHA
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