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Bursa inegöl'de 'huzur uygulaması' 2 tutuklama

İnegöl'de 'huzur uygulaması': 2 tutuklamaBURSA'da'nın İnegöl ilçesinde, polis tarafından yapılan 'huzur uygulaması'nda üzerlerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 2 kişi tutuklandı.

07.11.2019 01:31 | Son Güncelleme: 07.11.2019 01:32
İnegöl'de 'huzur uygulaması': 2 tutuklama
BURSA'da'nın İnegöl ilçesinde, polis tarafından yapılan 'huzur uygulaması'nda üzerlerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 2 kişi tutuklandı.
İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde gerçekleştirdiği huzur uygulamasında şüphelendiği araç ve kişileri durdurarak arama yaptı. Çok sayıda kişinin Bilgi Taraması (GBT) sorgulamasının yapıldığı uygulamada tabanca, tüfek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, 15 kişiye işlem yapıldı.
Uygulamada gözaltına alınan şüphelilerden Yalçın U. ve Barış D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.
Bursa inegöl'de 'huzur uygulaması' 2 tutuklama

İnegöl, Polis, Huzur, Güncel

Kaynak: DHA


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