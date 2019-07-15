15.07.2019 19:57
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BURSA İnegöl'de kayıp Alzheimer hastası adam drone ile aranıyor

İnegöl'de kayıp Alzheimer hastası adam drone ile aranıyorBursa'nın İnegöl ilçesinde evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan alzheimer hastası Remzi Çitil (78) için arama çalışmaları 2'nci gününde devam ediyor.

İnegöl'de kayıp Alzheimer hastası adam drone ile aranıyor
Bursa'nın İnegöl ilçesinde evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan alzheimer hastası Remzi Çitil (78) için arama çalışmaları 2'nci gününde devam ediyor. Jandarma ekipleri drone kullanarak arama çalışmalarına destek veriyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesi Sarıpınar Mahallesi'nde oturan alzheimer hastası Remzi Çitil (78), iki gün önce evinden çıktı ancak kendisinden bir daha haber alınamadı. Yakınları yaşlı adama ulaşamayınca Jandarma ekiplerine durumu bildirdi. Bölgede Jandarma, Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT ve ANDA ekipleri çalışma başlattı. Jandarma iki gündür devam eden arama çalışmalarına bugün drone kullanarak havadan destek verdi. BURSA İnegöl'de kayıp Alzheimer hastası adam drone ile aranıyor
Kaynak: DHA
Jandarma, İnegöl, Bursa, Güncel

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