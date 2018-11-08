Bursa İnegöl'de Kaza: 1 Yaralı

Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Gamze Porsuk
'a (40) hafif ticari araç çarptı. Hastaneye kaldırılan Porsuk'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza, akşam saatlerinde İnegöl ilçesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde meydana geldi. Ertan Demir
(30) yönetimindeki 16 PJ 006 plakalı hafif ticari araç, cadde üzerinde karşıya geçmeye çalışan Gamze Porsuk'a çarptı.
BAŞÖRTÜSÜ SİLECEKTE KALDI
Çarpmanın etkisiyle kaput üzerinden aracın ön camına çarpan Porsuk'un başörtüsü aracın sileceklerinde takılı kaldı. Ardından aracın önüne düşen Porsuk kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis
Ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Yaralı kadının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.
Yaya geçidinin yaklaşık 20 metre gerisinde gerçekleşen kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.
Porsuk,Bursa,İnegöl
08 Kasım 2018 Perşembe 22:57