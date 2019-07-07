07.07.2019 14:41
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Bursa -İnegöl'de otomobiller çarpıştı; 13 yaşındaki Saliha yaralandı

İnegöl'de otomobiller çarpıştı; 13 yaşındaki Saliha yaralandıBursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarptığı kazada, 13 yaşındaki Saliha Kayış yaralandı.

İnegöl'de otomobiller çarpıştı; 13 yaşındaki Saliha yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarptığı kazada, 13 yaşındaki Saliha Kayış yaralandı.
Kaza, Mimar Sinan ve Şeyh Şamil caddelerinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Bahar Ünsal (29) yönetimindeki 16 F 1481 plakalı otomobil ile Osman Kayış (42) yönetimindeki 41 AT 966 plakalı otomobil çarpıştı. Kontrolden çıkan her iki araç refüje çıkarak durabildi. Kazada, 41 AT 966 plakalı otomobilde bulunan Saliha Kayış yaralandı.
Kayış, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Bursa -İnegöl'de otomobiller çarpıştı; 13 yaşındaki Saliha yaralandı
Kaynak: DHA
Mimar Sinan, İnegöl, Bursa, Güncel

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