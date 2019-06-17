BURSA İnegöl'de sağanak ve dolu

İnegöl
'de sağanak ve dolu (3)
FIRTINA ÇATILARI UÇURDUBursa
'nın İnegöl ilçesinde yoğun yağış ve doluyla birlikte etkili olan fırtına iki mobilya imalathanesinin çatısını uçurdu, duvarları yıktı. Çatılardan bir tanesi 20 metre ilerdeki bir işyerinin üzerine kondu. Bir başka çatı da uçarak yola düştü. Olay sırasında sokakta kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi.Mahmudiye
Mahallesi Sağlık sokakta bulunan fırın küreği imalathanesinin sac olan çatısı yerinden çıkıp havalandı. Havalanan çatı, 20 metre ilerdeki mobilya imalathanesinin üzerine kondu. Çatısı uçan işyerinin duvarları yıkıldı. İşyeri sahibi Enis Adıgüzel, 'Şiddetli rüzgar, ardından fırtına. Sesler gelmeye başladı. tuğlalar aşağı düştü. Yukarı çıktığım da çatıyı bulamadım. Yağış durunca, tekrar yukarı çıktım ve baktığımda 20 ilerdeki işyerinin üzerine çatımız uçmuş. Daha önce böyle bir şey görmedik. 20 bin lira zararımız var' dedi.
Mahmudiye Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde mobilya imalathanesinin çatısı, fırtına nedeniyle uçarak yola düştü. Olay sırasında sokakta kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi.