17.06.2019 19:05
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BURSA İnegöl'de sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

İnegöl'de sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi (EK)Bursa'nın İnegöl ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan yağmur ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

İnegöl'de sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi (EK)
Bursa'nın İnegöl ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan yağmur ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Alt geçit ve tüneller suyla dolarken, ceviz büyüklüğündeki dolu, bazı araçlara zarar verdi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan yağmur ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Alt geçit ve tüneller suyla dolarken, ceviz büyüklüğündeki dolu, bazı araçlara zarar verdi. İnegöl ilçesinde öğle saatlerinde dolu ve yağmur etkili oldu. Hazırlıksız yakalanan ilçe sakinleri, dükkanlara ve evlerinin saçaklarının altına sığındı. Ceviz büyüklüğündeki dolu ise araçlara zarar verdi. İlçedeki bazı tünel ve alt geçitler de suyla doldu.BURSA İnegöl'de sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi
Kaynak: DHA
Bursa, İnegöl, Güncel

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