Bursa İnegöl'de Seçimi AK Parti'li Alper Taban Kazandı

Kaynak: DHA

BURSA'nın İnegöl ilçesinde AK Parti adayı Alper Taban resmi olmayan sonuçlara göre, seçimi kazanarak ilçenin yeni belediye başkanı oldu.31 Mart yerel seçimlerinde, 186 bin 25 seçmenin bulunduğu İnegöl ilçesinde, resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti'nin adayı Alper Taban 75 bin 850, İYİ Parti adayı Hakan Özdemir 26 bin 545, Saadet Partisi adayı Hasan Eroğlu 8 bin 734 oy aldı. Bu sonuçlara göre, İnegöl'ün yeni belediye başkanı Alper Taban oldu.ALPER TABAN KİMDİR?Alper Taban, 1976 yılında İnegöl'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İnegöl'de tamamlayan Taban, ön lisans öğrenimini Selçuk Üniversitesi'nde, lisans öğrenimini Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamladı. Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans yapan Taban, 2000- 2013 yılları arasında kurucusu olduğu telekomünikasyon firmasında yönetici olarak görev yaptı. 2005 yılında İnegöl AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olan, 2005- 2013 yıllarında AK Parti ilçe teşkilatında Siyasi İşler Başkanlığı ve Teşkilat Başkanlığı başta olmak üzere çeşitli kademelerde görev alan Taban, 2014 yerel seçimlerinde Belediye Meclis Üyeliği sonrasında, İnegöl Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. 2017 yılı Kasım ayına kadar İnegöl Belediye Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Taban, İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının ardından 8 Kasım 2017'de İnegöl Belediye Meclisi'nde yapılan oylamayla İnegöl Belediye Başkanlığı görevine seçildi. - Bursa