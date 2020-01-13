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Bursa-inegöl'de yoğun sis

İnegöl'de yoğun sisBURSA'nın İnegöl ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiliyor.

13.01.2020 12:11 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:13
'de yoğun sis
BURSA'nın İnegöl ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiliyor.
İnegöl ilçesinde, sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü ilçede araç sürücüleri güçlük yaşarken, polis ekipleri de sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı. İlçenin büyük kısmında etkili olan sis nedeniyle sürücüler ışıklarını yakarak ilerledi. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre sisin öğle saatlerinde tamamen etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Bursa-inegöl'de yoğun sis

İnegöl, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA


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