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Bursa-inegöl ve gemlik'te orman yangını

İnegöl ve Gemlik'te orman yangınıBursa'nın İnegöl ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

22.12.2019 17:25 | Son Güncelleme: 22.12.2019 17:27
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, şiddetli lodosun etkisiyle büyürken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Atrıca Gemlik İlçesi'nde çıkan yangın ormanlık alana sıçrarken ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
Bursa'da İnegöl ilçesi kırsal Tahtaköprü Mahallesindeki ormanlık alanda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini gören bölge sakinleri, itfaiyeye verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk edildi. Yangın, şiddetli lodos nedeniyle yayılırken, ekiplerin müdahalesi sürüyor.
GEMLİK'TE ORMAN YANGINI BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI
Bu arada Gemlik İlçesi Kurtul Mahallesi Doğantepe mevkiinde bulunan dere yatağında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler ormanlık alana sıçrarken, yangına ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın tamamen söndürüldü.
Bursa-inegöl ve gemlik'te orman yangını

İtfaiye, İnegöl, Gemlik, Güncel

Kaynak: DHA


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