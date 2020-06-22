BURSA İnegöl ve Yenişehir'i sel vurdu, tarlalar sular altında kaldı

İnegöl ve Yenişehir'i sel vurdu, tarlalar sular altında kaldıBURSA'nın İnegöl ve Yenişehir ilçelerinde, akşam saatlerinde etkili olan dolu ve sağanak yağış sele neden oldu.

22.06.2020 23:37 | Son Güncelleme: 22.06.2020 23:44
İnegöl ve Yenişehir'i sel vurdu, tarlalar sular altında kaldı
BURSA'nın İnegöl ve Yenişehir ilçelerinde, akşam saatlerinde etkili olan dolu ve sağanak yağış sele neden oldu. Kırsal mahallelerde birçok ev zarar görürken tarlalar sular altında kaldı.
İnegöl ilçesinde akşam saatlerinde başlayan dolu ve sağanak yağışın ardından kırsal Kurşunlu, Süpürtü, Küçükyenice, Çitli, Kınık ve Eymir mahallelerinde bazı dereler taştı. Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Akbıyık Mahallesi'nde ise taşkınlar araç ve tarım aletlerini sürükledi. Tarım arazileri su altında kalırken, bazı ağaçlar devrildi, yollar da su altında kaldı.
Yağışın gece saatlerinde etkisini kaybettiği öğrenilirken, İnegöl Ziraat Odası ve İnegöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin bölgede hasar tespit çalışmaları yapacağı öğrenildi. BURSA İnegöl ve Yenişehir’i sel vurdu, tarlalar sular altında kaldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Yenişehir, İnegöl, Güncel, Haber

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