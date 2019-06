BURSA İngiliz Kraliyet Ailesi'nin sofrasına İnegöl kirazı

Kaynak: DHA

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin sofrasına İnegöl kirazı Bursa 'nın İnegöl ilçesinde yetiştirilen Napolyon kirazı için hasat zamanı gelirken, bu yıl 3 bin ton kirazın İngiltere Almanya ve Ukrayna 'ya ihraç edileceği belirtildi. Kirazdan İngiliz Kraliyet ailesine de gönderildiği öğrenildi.İnegöl İlçesi'nin kırsal İsaören, Edebey, Çitli ve Dipsizgöl Mahalleleri'nde yetişen Napolyon cinsi kirazların hasadı başladı. Pia Frucht Gıda Lojistik ve Dış Ticaret Ltd. Şti isimli bir firmanın yetkilisi Mehmet Efe , İnegöl'e gelerek kirazların kalitesini incelerken, 15 yıldır İnegöl'den kiraz ve şeftali gibi muhtelif meyveleri alarak yurtdışına ihracat yaptıklarını belirtti. Efe, Bu bölgenin kaliteli olarak kiraz yaptığını bildiğimiz için tekrar bu sene de alıma geldik. Geçen sene yine firmamız İnegöl bölgesinden 800 ton civarında ürün aldık. Kimyasal analizlerde şuan bir problem yok. Boy problemi yaşamadıktan sonra bu bölgeden yine bin tonun üzerinden ürün almayı düşünüyoruz. Birkaç gün içerisinde alıma başlayacağız. Alımlarımız peşin, kantarda ödeme şeklinde dedi.AVRUPAYA DA SATIYORUZEfe, Herhangi bir kurumun davetiyle değil, biz şahıs ve firma olarak kendimiz İnegöl'e geldik. Burada tanıdığımız arkadaşlar yardımcı oluyor. İhracatı zaten kendi müşterilerimizle yapıyoruz. Kurumlar da bize kantarlarda yardımcı olurlarsa seviniriz. Avrupa ağırlıklı. Almanya, İngiltere, Hollanda 'ya göndereceğiz. Kalite durumuna göre de Rusya tarafına da yapabiliriz. Şu an Türkiye genelinde fiyatlar 20 lira civarındaydı. Son 10-15 gündür fiyatlar düşme eğiliminde. Tüm bölgeler devreye girdi. Şu anda fiyatlarımız 10 lira civarında diye konuştu.3 BİN TON İHRACATEfe ayrıca, İnegöl'den Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri ile Rusya ve Irak 'a ihracat yapılıyor. Toplamda tahminimce kiraz olarak 3 bin ton civarında ihracat yapılır diye düşünüyorum. İnegöl'de kalitesine göre her pazara hitap edecek ürün var. Yaptığımız analizlerde şuana kadar herhangi bir problem yaşamadık. Kalite oranı şu an iyi dedi.'GEÇEN SENE KAZANAMADIK, BU YIL FİYATLAR İYİ'Edebey Mahallesi'nde kiraz üreticiliği yapan Mehmet Cengiz ise bu yılki kiraz fiyatlarından memnun olduğunu belirterek, Kiraz fiyatları geçen seneye göre şu an iyi. Geçen sene ürünü dalında bıraktık. Toplama maliyet 1,5-2 liraya denk geliyordu. Şu an iç piyasada ürünler 5,5-6 lira civarında Edebey'de açık pazarda satılıyor. İhracat kirazının fiyatı ise 10 lira. Zaten bu ürünü yaklaşık 8 liraya iç piyasa alabilir. İhracatla birlikte bu yıl üretici olarak bizler inşallah para kazanırız dedi.