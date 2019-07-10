10.07.2019 11:02
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BURSA İnşaatta elektrik akımına kapılan işçi öldü

İnşaatta elektrik akımına kapılan işçi öldüBursa'nın İnegöl ilçesinde, inşaatın asansör boşluğunda biriken suya basınca kaçak elektrik akımına kapılan işçi İsmail Albayrak (28) hayatını kaybetti.

İnşaatta elektrik akımına kapılan işçi öldü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, inşaatın asansör boşluğunda biriken suya basınca kaçak elektrik akımına kapılan işçi İsmail Albayrak (28) hayatını kaybetti.
Kemalpaşa Mahallesi Bahçeler Sokak üzerindeki inşaatta çalışan İsmail Albayrak, asansör boşluğundaki su birikintisine basınca, kaçak elektrik akıma kapıldı. İşçinin yardımına inşaatta çalışan arkadaşları koştu. Ağır yaralanan Albayrak, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Albayrak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Emniyet ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. BURSA İnşaatta elektrik akımına kapılan işçi öldü
Kaynak: DHA
İnegöl, İşçi, Güncel

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