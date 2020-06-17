BURSA İnşaattan düşen usta ağır yaralandı
İnşaattan düşen usta ağır yaralandıBursa'nın İnegöl ilçesinde, çalıştığı inşattan düşerek ağır yaralanan kalıp ustası Arabi Çimen (48), hastaneye kaldırıldı.
17.06.2020 17:14 | Son Güncelleme: 17.06.2020 18:34
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, çalıştığı inşattan düşerek ağır yaralanan kalıp ustası Arabi Çimen (48), hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. İnegöl ilçesindeki Baykoca Mahallesi Hüsnü Güven Bulvarı'nda bulunan inşaatta çalışan kalıp ustası Arabi Çimen, binanın 2'inci katında kalıp çakma işlemi yaparken, yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düşerek, başını çarptı. Ağır yaralanan işçi, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA