BURSA İntihardan vazgeçmeyen genci, köprüye çıkan itfaiye erleri kolundan yakaladı

İntihardan vazgeçmeyen genci, köprüye çıkan itfaiye erleri kolundan yakaladıBURSA'da, köprü korkuluklarına çıkarak intihara kalkışan Atakan Ç. (21), itfaiye ekiplerince son anda kolundan yakalanarak kurtarıldı.

14.06.2020 00:55 | Son Güncelleme: 14.06.2020 01:00
İntihardan vazgeçmeyen genci, köprüye çıkan itfaiye erleri kolundan yakaladı
BURSA'da, köprü korkuluklarına çıkarak intihara kalkışan Atakan Ç. (21), itfaiye ekiplerince son anda kolundan yakalanarak kurtarıldı.
Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesindeki Esentepe kavşağında meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Atakan Ç., köprü korkuluklarına çıkıp, atlayacağını söyledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, Mudanya Yolu Caddesi'ni trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de Atakan Ç.'nin atlama ihtimaline karşı köprünün altında hava yastığı açtı. Bu sırada Atakan Ç. ile konuşan itfaiye erleri genci ikna etmek için 1 saat çaba harcadı. Ancak tüm çabalara rağmen ikna olmayan genç, bir anda hamle yapan 2 itfaiye eri tarafından kollarından yakalandı. Yürekleri ağza getiren olayda, itfaiye erleri genci korkulukların gerisine çekerek kurtardı. Atakan Ç., sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. BURSA İntihardan vazgeçmeyen genci, köprüye çıkan itfaiye erleri kolundan yakaladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Osmangazi, İtfaiye, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

HDP’nin yürüyüş çağrısı sonrası 8 ilde giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi Haber
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 8 ilde giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner canlı yayında birbirlerine çok ağır sözler söyledi Haber
Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner canlı yayında birbirlerine çok ağır sözler söyledi
AK Partili Metiner’den ’Gökçek neden görevden alındı?’ sorusuna bomba yanıt: Parsel parsel sattı Haber
AK Partili Metiner'den "Gökçek neden görevden alındı?" sorusuna bomba yanıt: Parsel parsel sattı
Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti Haber
Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bazı futbolcularla yollarımızı ayıracağız Haber
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bazı futbolcularla yollarımızı ayıracağız
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi Haber
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar Haber
İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar
Haberler››Güncel››BURSA İntihardan vazgeçmeyen genci, köprüye çıkan itfaiye erleri kolundan yakaladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

01:05: Son dakika güncel: Elazığ'da alaca sansar ailesi görüntülendi - Haber 01:03: Senegal'de askeri araç tanksavar mayına çarptı: 8 yaralı - Haber 01:01: Bakan Soylu: Siirt'te, 2 terörist etkisiz hale getirildi (2) - Haber 00:59: Ankara'da, hafif ticari araç kamyona çarptı: 2 ölü, 1 yaralı - Haber 00:52: Eskişehir'de sağanak yağmur - Haber 00:35: HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 8 ilde giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi - Haber 23:41: Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner canlı yayında birbirlerine çok ağır sözler söyledi - Haber 21:35: AK Partili Metiner'den "Gökçek neden görevden alındı?" sorusuna bomba yanıt: Parsel parsel sattı - Haber 17:43: Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı - Haberler