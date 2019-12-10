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Bursa ipeği tescillendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 yıl önce tescil başvurusu yapılan Bursa ipeğine Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alındı.

10.12.2019 11:32 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:48Bursa ipeği tescillendi
Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 yıl önce tescil başvurusu yapılan Bursa ipeğine Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alındı.
Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin 12 Ağustos 2015'te Bursa ipeğine Coğrafi İşaret Tescil Belgesi almak için yaptığı başvuru kabul edildi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından gerekli inceleme ve araştırmalar yapıldıktan sonra "askı itiraz süreleri"nin de tamamlanmasıyla süreç sonlanarak, Bursa ipeğine Coğrafi İşaret Tescil Belgesi verildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi adına tescil sürecini takip eden Erdem Kaya Patent Şirketi Genel Müdürü Erdem Kaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a tescil belgesini teslim etti.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Aktaş, Bursa ipeğinin kentin "Coğrafi İşaret Tescil Belge"li 11'inci ürünü olduğunu aktararak, şunları kaydetti:
"Bundan sonra da özellikle Bursa ipeğini yaşatmayla alakalı belediyemizin çalışmaları olacak. Özellikle Bursa'da satıcı arkadaşlara ve bu işin ticaretini yapan herkese tavsiyemiz, bu değerin korunması ve sahip çıkılması. İnanıyorum ki Bursa'nın yüz aklarından olan Bursa ipeği, bu tescille beraber Bursa için daha fazla ekonomik değer haline dönüşecektir. Bursa ipeği zaten Bursa'nındı, biz onu tescil etmiş olduk. Kozadaki hayvanın yediği yapraktan tutun da ipeğin ürün olarak teşhirine kadar geçen tüm süreçlerde Bursa orijinli bu ipeğin ortaya çıkışı, bizim için önemli ve değerli. Biz artık bu değerimizi dünyaya tanıtma ve anlatmanın derdinde olacağız."

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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