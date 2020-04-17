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BURSA İpekçilik Caddesi sil baştan yenileniyor

İpekçilik Caddesi sil baştan yenileniyorBursa Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 11 yıldır programda olmasına rağmen bir türlü yapılamayan İpekçilik Caddesi'ni sil baştan yeniliyor.

17.04.2020 10:51 | Son Güncelleme: 17.04.2020 10:54
İpekçilik Caddesi sil baştan yenileniyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 11 yıldır programda olmasına rağmen bir türlü yapılamayan İpekçilik Caddesi'ni sil baştan yeniliyor. Tüm altyapı kurumlarının eş zamanlı çalışmasıyla cadde yıllar sonra modern bir görünüme kavuşacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesi bir taraftan 'Covid 19' salgınının yayılımını önlemek için yoğun bir mesai harcarken, diğer taraftan da rutin belediyecilik hizmetlerini kesintisiz olarak sürdürüyor. Bu kapsamda kentin en önemli kuzey güney akslarından biri olan ve Setbaşı'ndan kentin güneyine uzanan, yaya ve araç trafiği bakımından yoğun bir şekilde kullanılan İpekçilik Caddesi'nde de çalışmalara başlandı. AYKOME'de alınan kararla tüm altyapı kurumları İpekçilik Caddesi'nde eş zamanlı bir çalışma başlatırken, doğalgaz, elektrik, su ve kanalizasyon hatları da sil baştan yenileniyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da beraberindeki Karaağaç Mahallesi Muhtarı Sema Pamukçular ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyip, Ulaşım Dairesi Başkanı Gazali Şen'den bilgi aldı.
"KEYFİNİ ÇIKARACAĞIZ"
Büyükşehir Belediyesi olarak bu dönemde enerjilerini yoğunlukla korona virüsle mücadele ayırdıklarını belirten Başkan Aktaş, bunun yanında rutin belediyecilik hizmetlerini de aksatmadan devam ettirdiklerini kaydetti. Yıldırım İlçesi Karaağaç Mahallesi'ndeki İpekçilik Caddesi'nin de yıllardır bakım bekleyen önemli bir aks olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, 'Tüm altyapı kurumlarını da organize ettik ve çalışmalar eş zamanlı olarak yapılıyor. Çalışma İpekçilik Caddesi'nin yanında Yeşil ve Namazgah Caddelerini de kapsıyor. İlk etapta 600 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğindeki İpekçilik Caddesi'nde çalışmaları başlattık. Altyapı, sıcak asfaltı, bordür ve tretuvarları ile yaklaşık 1 milyon 250 bin liralık yatırım yapacağız. Bu süreçte verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı çevre sakinlerinden özür diliyorum. Ama takdir edersiniz ki altyapı çalışmaları biraz sıkıntılıdır. Ama bittiğinde inşallah buranın sefasını, keyfini hep birlikte çıkaracağız. Çalışmaların şimdiden bölgeye hayırlı olmasını diliyorumö dedi.
Karaağaç Mahallesi Muhtarı Sema Pamukçular da bu caddenin yenilenme çalışmasının yaklaşık 11 yıldır programda olduğunu ancak bugüne kadar bir türlü başlamadığını hatırlatarak, bölgeye değer katacak çalışma nedeniyle Başkan Aktaş'a teşekkür etti. BURSA İpekçilik Caddesi sil baştan yenileniyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kuzey Güney Dizisi, Karaağaç, Güncel
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