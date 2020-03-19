Bursa iş dünyası ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ paketini değerlendirdi
Bursa iş dünyası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çankaya Köşkü'nde iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı zirvenin ardından açıkladığı destek paketini değerlendirdi.
19.03.2020 09:47 | Son Güncelleme: 19.03.2020 09:47
Bursa iş dünyası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çankaya Köşkü'nde iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı zirvenin ardından açıkladığı destek paketini değerlendirdi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü, Bursa, Ekonomi