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Bursa iş dünyası, koronavirüs kadar sonrasından da endişeli

2020'ye dair ekonomik öngörüler ve beklentiler, DÜNYA gazetesi ve uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi EY (Ernst & Young) Türkiye işbirliği ile Bursa'da düzenlenen "Ekonomik Görünüm 2020" toplantısında masaya yatırıldı.

12.03.2020 05:08 | Son Güncelleme: 12.03.2020 05:08
Bursa iş dünyası, koronavirüs kadar sonrasından da endişeli

2020'ye dair ekonomik öngörüler ve beklentiler, DÜNYA gazetesi ve uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi EY (Ernst & Young) Türkiye işbirliği ile Bursa 'da düzenlenen "Ekonomik Görünüm 2020" toplantısında masaya yatırıldı.

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Türkiye, Bursa, Ekonomi

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