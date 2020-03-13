Bursa iş dünyası sanayi üretimindeki artışı değerlendirdi
TÜİK tarafından açıklanan 2020 yılı Ocak ayına ilişkin sanayi üretim endeksinin yıllık yüzde 7,9 artması, iş dünyasında memnuniyet yarattı.
13.03.2020 17:38 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:38
TÜİK tarafından açıklanan 2020 yılı Ocak ayına ilişkin sanayi üretim endeksinin yıllık yüzde 7,9 artması, iş dünyasında memnuniyet yarattı.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi
Manşet
Haberler
Ekonomi
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Ekonomi
Son dakika: Avrupa, koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi
Ekonomi
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi
Ekonomi
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Ekonomi
Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti
Ekonomi
TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti
Ekonomi
Son Dakika: 3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı