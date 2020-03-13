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Bursa iş dünyası sanayi üretimindeki artışı değerlendirdi

TÜİK tarafından açıklanan 2020 yılı Ocak ayına ilişkin sanayi üretim endeksinin yıllık yüzde 7,9 artması, iş dünyasında memnuniyet yarattı.

13.03.2020 17:38 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:38
Bursa iş dünyası sanayi üretimindeki artışı değerlendirdi
TÜİK tarafından açıklanan 2020 yılı Ocak ayına ilişkin sanayi üretim endeksinin yıllık yüzde 7,9 artması, iş dünyasında memnuniyet yarattı.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi

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