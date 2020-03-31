Bursa iş dünyasından 10 bin aileye erzak yardımı
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Türkiye'ye örnek projelerine bir yenisini daha ekledi.
31.03.2020 16:09 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:09
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Türkiye'ye örnek projelerine bir yenisini daha ekledi. BTSO, Bursa iş dünyasının destekleriyle Valilik koordinasyonunda hayata geçirilen Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmaları kapsamında 65 yaş üstü ihtiyaç sahipleri aileler için 10 bin erzak paketi dağıttı.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Bursa, Ekonomi