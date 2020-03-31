Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bursa iş dünyasından 10 bin aileye erzak yardımı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Valilik koordinasyonunda hayata geçirilen Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmaları kapsamında 65 yaş üstü ihtiyaç sahipleri için 10 bin erzak paketi hazırladı.

31.03.2020 16:12 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:28
Bursa iş dünyasından 10 bin aileye erzak yardımı
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Valilik koordinasyonunda hayata geçirilen Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmaları kapsamında 65 yaş üstü ihtiyaç sahipleri için 10 bin erzak paketi hazırladı.
Odadan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında ihtiyaç sahibi aileler için erzak yardım kampanyası başlattı.
Bursa iş dünyası temsilcilerinin yanı sıra sivil toplum örgütlerinin destek verdiği kampanya kapsamında 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi aileler için 10 bin erzak paketi hazırlandı. Erzak paketleri Bursa Valiliği koordinasyonunda 17 ilçedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya başlandı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini güçlü bir şekilde hissettiren Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl "Ramazan'da Birlikte Olalım" projesinin yerine erzak yardımı kampanyası düzenlediklerini bildirdi.
Hayırsever iş insanlarının ve kurumların da destekleriyle milli birlik ve dayanışmanın en güzel örneklerinden birinin daha yine Bursa'da sergilendiğini belirten Burkay, şunları kaydetti:
"İyilikte yarışan iş insanlarımızın ve kurumlarımızın destekleriyle bu yıl odamız koordinasyonunda 10 bin ailemize erzak paketlerimizi ulaştırmaya başladık. Bursa Valiliği tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardım kampanyamıza ortak olan tüm iş dünyası temsilcilerimizi yürekten kutluyor, desteklerinden ötürü her birine ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunuyorum."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Bursa, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Bursa iş dünyasından 10 bin aileye erzak yardımı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Salgında en çok görülen malzemenin özelliği: Hastalığı bulaştırmıyor Haberler
Salgında en çok görülen malzemenin özelliği: Hastalığı bulaştırmıyor
Kiğılı’nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu Haberler
Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu
Türkiye’de virüse karşı karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu Haberler
Türkiye'de virüse karşı karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu
ABD’de koronavirüs kabusu büyüyor! Ölü sayısı 3 bini aştı Haberler
ABD'de koronavirüs kabusu büyüyor! Ölü sayısı 3 bini aştı
İstanbul’da tüyler ürperten kare! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi Haberler
İstanbul'da tüyler ürperten kare! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi
Yoksullara yardım eli! ’Askıda Erzak’ uygulamasını hayata geçirdi Haberler
Yoksullara yardım eli! 'Askıda Erzak' uygulamasını hayata geçirdi
Putin’in hastane ziyaretinde tokalaştığı başhekim koronaya yakalandı Haberler
Putin'in hastane ziyaretinde tokalaştığı başhekim koronaya yakalandı
New York için endişe veren tablo! Her 2.9 dakikada bir insan öldü Haberler
New York için endişe veren tablo! Her 2.9 dakikada bir insan öldü

Son Dakika Güncel Haberleri

17:43: Kayseri'de umreden dönenler tahliye edildi (2) - Haber 17:43: 102 Ahıskalı sağlıkçı Covid-19 ile mücadelede gönüllü oldu - Haber 17:43: KARABÜK Karabük'te öğretmenler maske üretiyor - Haber 17:43: Malatya'da çarşı içinde silahlı kavga 1 ölü, 3 yaralı - Haber 17:43: Altınordu Belediyesinden yöresel sözlerle "Evde kal" çağrısı - Haber 17:30: Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü - Haber 17:10: Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu - Haber 17:08: İstanbul'da ürküten koronavirüs fotoğrafları! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi - Haber 17:07: Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin 3 bin 170'e yükseldi - Haber 16:37: New York'ta koronavirüs salgını nedeniyle her 2.9 dakikada bir kişi yaşamını yitirdi - Haber