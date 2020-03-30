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Bursa iş dünyasından BUÜ Hastanesi’ne malzeme desteği

19 salgını nedeniyle Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Hastanesi'nde alınan tedbirler en üst seviyeye çıkarılırken, Bursa iş dünyasından hastaneye malzeme desteği geldi.

30.03.2020 15:22 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:22
Bursa iş dünyasından BUÜ Hastanesi’ne malzeme desteği
COVİD-19 salgını nedeniyle Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Hastanesi'nde alınan tedbirler en üst seviyeye çıkarılırken, Bursa iş dünyasından hastaneye malzeme desteği geldi.

Kaynak: Dunya.com



Etiketler: Uludağ Üniversitesi, Bursa, Ekonomi
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