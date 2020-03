Bursa iş dünyasından BUÜ Tıp Fakültesi Hastanesine malzeme desteği

Bursalı sanayiciler, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine malzeme desteği sağlandı.Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Nil-San Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı ve Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, 2 bin 500 medikal maske yardımında bulundu.Rudolf Duraner Genel Müdürü ve Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BOSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Çağan ise 1 tonu hastane bünyesinde, 500 kilogramı da onkoloji servisinde kullanılmak üzere 1,5 ton dezenfektan bağışladı.BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, yardımlardan dolayı Çevikel ve Çağan'a teşekkür etti.Kılavuz, koronavirüs salgını nedeniyle hastanedeki tüm tedbirlerin alındığını belirterek, "Üniversite olarak elimizdeki imkanlar dahilinde her türlü sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Fakat süreç içerisinde birtakım eksikliklerimiz baş gösterebiliyor. Bunu da Bursalı hayırsever iş insanlarımızın desteği ile atlatıyoruz. Yapılan nakdi bağışlar ve malzeme desteği her anlamda bizi mutlu ediyor. Milletimizin ve iş dünyamızın zor günlerde gösterdikleri birlik ve beraberlik örneğinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.Hastane Başhekimi Prof. Dr. Rıdvan Ali de hastanenin böylesine kritik bir dönemde üstün özveri ve azimle tüm önlemleri alarak çalışmaya devam ettiğini vurguladı.Ali, bu yardımların kendileri için ciddi bir moral kaynağı oluşturduğuna işaret ederek, "Ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle hastane olarak her türlü tedbiri ve önlemi aldık. Bunu yaparken tüm imkanlarımızı seferber ettik. Yetişemediğimiz noktalarda ise bizlere en büyük desteği kentimizde hizmet veren iş dünyasının değerli temsilcileri verdi. Gösterdikleri duyarlılık için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA