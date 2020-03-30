Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bursa iş dünyasından BUÜ Tıp Fakültesi Hastanesine malzeme desteği

Bursalı sanayiciler, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine malzeme desteği sağlandı.

30.03.2020 15:20 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:26
Bursa iş dünyasından BUÜ Tıp Fakültesi Hastanesine malzeme desteği
Bursalı sanayiciler, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine malzeme desteği sağlandı.
Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Nil-San Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı ve Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, 2 bin 500 medikal maske yardımında bulundu.
Rudolf Duraner Genel Müdürü ve Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BOSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Çağan ise 1 tonu hastane bünyesinde, 500 kilogramı da onkoloji servisinde kullanılmak üzere 1,5 ton dezenfektan bağışladı.
BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, yardımlardan dolayı Çevikel ve Çağan'a teşekkür etti.
Kılavuz, koronavirüs salgını nedeniyle hastanedeki tüm tedbirlerin alındığını belirterek, "Üniversite olarak elimizdeki imkanlar dahilinde her türlü sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Fakat süreç içerisinde birtakım eksikliklerimiz baş gösterebiliyor. Bunu da Bursalı hayırsever iş insanlarımızın desteği ile atlatıyoruz. Yapılan nakdi bağışlar ve malzeme desteği her anlamda bizi mutlu ediyor. Milletimizin ve iş dünyamızın zor günlerde gösterdikleri birlik ve beraberlik örneğinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Hastane Başhekimi Prof. Dr. Rıdvan Ali de hastanenin böylesine kritik bir dönemde üstün özveri ve azimle tüm önlemleri alarak çalışmaya devam ettiğini vurguladı.
Ali, bu yardımların kendileri için ciddi bir moral kaynağı oluşturduğuna işaret ederek, "Ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle hastane olarak her türlü tedbiri ve önlemi aldık. Bunu yaparken tüm imkanlarımızı seferber ettik. Yetişemediğimiz noktalarda ise bizlere en büyük desteği kentimizde hizmet veren iş dünyasının değerli temsilcileri verdi. Gösterdikleri duyarlılık için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Uludağ Üniversitesi, Bursa, Ekonomi
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Ekonomi ››Bursa iş dünyasından BUÜ Tıp Fakültesi Hastanesine malzeme desteği - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Türkiye’nin önde gelen market zinciri ücretsiz adrese teslimata başladı Ekonomi
Türkiye'nin önde gelen market zinciri ücretsiz adrese teslimata başladı
Ünlü iş adamı Sadettin Saran, korona nedeniyle 1 milyonluk bağış yaptı Ekonomi
Ünlü iş adamı Sadettin Saran, korona nedeniyle 1 milyonluk bağış yaptı
3 kamu bankasından geliri 5 bin liranın altında olanlara kredi müjdesi Ekonomi
3 kamu bankasından geliri 5 bin liranın altında olanlara kredi müjdesi
İstanbul’da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu Ekonomi
İstanbul'da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu
İstanbul’da gıda yardımı nasıl yapılacak? Vali Yerlikaya detayları anlattı Ekonomi
İstanbul'da gıda yardımı nasıl yapılacak? Vali Yerlikaya detayları anlattı
Sağlık Bakanlığı’na 10 tonluk bağış! Sabancı Holding’den anlamlı hareket Ekonomi
Sağlık Bakanlığı'na 10 tonluk bağış! Sabancı Holding'den anlamlı hareket
Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı Ekonomi
Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Son Dakika Ekonomi Haberleri

16:39: JPMorgan: Küresel GSYH ilk yarıda yıllık bazda yüzde 10.5 düşer - Ekonomi 16:38: Uğur Okulları'nda uzaktan eğitim canlı derslerle sürüyor - Ekonomi 16:34: Fitch'ten İspanyol bankalarına ilişkin güncelleme - Ekonomi 16:33: Son Dakika: IMF: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi - Ekonomi 16:27: Koronavirüs, bankacılık işlemlerini dijitale kaydırdı - Ekonomi 15:36: Ünlü iş adamı Sadettin Saran, koronavirüs nedeniyle 1 milyon liralık bağış yaptı - Ekonomi 14:59: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ulusa sesleniş konuşması yapacak - Haber 14:52: Son dakika: 3 kamu bankası aylık geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 6 ayı geri ödemesiz kredi uygulaması başlatıyor - Ekonomi 14:32: İstanbul'da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu - Ekonomi 14:20: Yasağa rağmen sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlara bin TL para cezası verildi - Haber 13:57: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, haftalık 50 bin koli olarak yapılacak gıda yardımının detaylarını anlattı - Ekonomi 12:36: Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı - Ekonomi