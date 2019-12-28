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Bursa iş dünyasından 'yeniden büyük Bursaspor' hareketi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursaspor'a Destek Gecesi programının iptal edilmesinin ardından Bursa iş dünyasına karşı sosyal medyada bir karalama ve yıpratma kampanyası oluşturulmaya çalışıldığını söyledi.

28.12.2019 18:12 | Son Güncelleme: 28.12.2019 18:17 Bursa iş dünyasından 'yeniden büyük Bursaspor' hareketi
Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 'a Destek Gecesi programının iptal edilmesinin ardından Bursa iş dünyasına karşı sosyal medyada bir karalama ve yıpratma kampanyası oluşturulmaya çalışıldığını söyledi.

Bursaspor'un son dönemde yaşadığı zorlukların herkesi çok üzdüğünü kaydeden Başkan Burkay, Bursa şehrinin ve Bursaspor'un büyük taraftarının bunu kesinlikle hak etmediğini vurguladı. Bursaspor'un içerisinde bulunduğu tabloya sebep olan kimi odakların ve bazı grupların Bursaspor'u düştüğü durumdan kurtarmaya odaklanma yerine, kişisel menfaat hesapları peşine düştüklerini esefle takip ettiklerini belirten Başkan Burkay, Bursasporlu taraftarlara şöyle seslendi:

"Şahsımı ve Bursa iş dünyasını yıpratmak için yayılmak istenen yanlış bilgilere itibar ederek sergilenmek istenen senaryoya destek verilmemeli. Bizler Bursa iş dünyası olarak kulübümüzün ve takımımızın her zaman yanında olduk, olmayı da sürdüreceğiz. Bursaspor'umuzu yönetim zafiyetinden, proje kısırlığından, güven meselesinden ve ekonomik darboğazdan kurtarmak üzere gereğini yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. 4 Ocak 2020, Cuma günü detaylarını kamuoyu ile paylaşacağımız 'yeniden büyük Bursaspor' hareketimiz ile Bursaspor'umuzu layık olduğu yere birlikte getireceğiz." - BURSA

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Bursaspor, Bursa, Spor

Kaynak: İHA

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