Bursa İş Yerine Tüfekle Ateş Eden Şahıs Böyle Dövüldü

Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde meydana olayda işyerine tüfekle ateş eden İbrahim B.(32), iş yeri sahibi ve 3 arkadaşı tarafından darp edildi. Kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay Turgutalp
mahallesi Mahmutesatbey caddesi üzerindeki motor tamircisinde meydana geldi. Tamirci dükkanına gelen İbrahim B.(32), işyeri sahibi Hasan C. (33) ile tartışma yaşadı. Bu duruma sinirlenen İbrahim B. aracındaki av tüfeği ile işyerine ateş etti. Bu sırada Hasan C., arkadaşları Yaşar Y.(28), Oğuz N.(27) ve Yusuf N.(30), İbrahim B.'nin elinden tüfeği alarak şahsı darp etmeye başladılar. Dükkanın içinden başlayan kavga
sokağa taşındı. Sokakta İbrahim B.'yi darp eden grup, o sırada olay yerinden geçen bir vatandaş tarafından cep telefon kamerasıyla görüntülendi.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay erine gelen polis ekipleri darp sonucu yaralanan İbrahim B.'yi ekip aracıyla özel bir hastaneye götürdü. Tedavisinin ardından İbrahim B. ve kendisini darp eden 4 şahıs İnegöl Polis
Merkezi Amirliği'ne götürülerek ifadeleri alındı.Şüphelilerin birbirinden şikayetçi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili soruşturmaya başladı.
Bursa, Güncel
Kaynak: DHA