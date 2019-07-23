BURSA İsa Altıkardeş Canlı alışveriş için altında kuyumcuları tercih edin

İsa Altıkardeş Canlı alışveriş için altında kuyumcuları tercih edin Bursa
Kuyumcular Odası Başkanı İsa Altıkardeş, bankalardaki altın hesaplarına yönelik yatırımlarda problem olmadığını ancak vatandaşların, canlı alışveriş için kuyumcuları tercih etmesi gerektiğini kaydetti.
Son dönemde bankalar tarafından başlatılan 'altın hesap' uygulaması ile ilgili açıklamarda bulunan Bursa Kuyumcular Odası Başkanı İsa Altıkardeş, vatandaşları yatırım için kuyumculara davet etti. Bankalardaki altın hesap uygulamasının hayali işlem olduğunu söyleyen Altıkardeş, Ürünü eline almadan değerini ödediğin zaman hayali bir işlem gerçekleştirmiş oluyorsun. Hayali bir şekilde nerelerde kullanılıp, satıldığını bilmeden bunun satışını gerçekleştiriyorsun. Gelin, paranızın karşılığını canlı bir şekilde alın. Bankalar güvensiz demek istemiyorum dedi.
Vatandaşların bankalardaki altın hesaplarına yatırım yapmasında problem olmadığını dile getiren Altıkardeş, alışverişin canlı olması gerektiğini söyledi. Altıkardeş, kuyumcuların yatırımların karşılığını verdiğini bu nedenle güvenilir bir liman olduğunu dile getirdi.
'ÇEYREK, YARIM, CUMHURİYET ALTINI ALIN'
Altındaki yükselişin devam etmesini beklediklerini söyleyen İsa Altıkardeş, yatırımcılara tavsiyelerde de bulunarak, 'Dünya ekonomisine, krizlere ve Ortadoğu'daki durumlara baktığımız zaman, buralardaki sıcaklık devam ettikçe altının değeri artar. Altında çeşitli alternatifler var. Has altın dediğimiz, külçe niteliğinde altınlar var. Onların da belirli gramları var. Bir de onların çekilmiş olan, kesilerek insanlara verilenleri var ama biz bunları çok fazla tavsiye etmiyoruz. Güvendiği kuyumcudan alışveriş yaparsa problem yok ama bilinçsiz bir şekilde bu alışverişi yaparsa, tanımadığı birine satmak istediği zaman sıkıntı yaşayabilir. Ne yapmak lazım Çeyrek altın, Cumhuriyet altın gibi yatırımlara yönelebilirler ifadelerini kullandı.
Bursa'da kuyumculara olan güvenin kesinlikle devam etmesi gerektiğini kaydeden Altıkardeş, Bursa'da sahtecilik, dolandırıcılık yok, sahte ürün satılmamaktadır. Bununla ilgili göreve geldiğimiz günden bu yana çok iyi çalışmalar içerisindeyiz. Biz adaletten yanayız, öncelikle kuyumcuyu düşünen bir zihniyette değiliz. Tüketiciyi de düşünen, Bursamızı daha ileriye taşımak için olumlu olan her şeyi yapmak için mücadele ediyoruz. Yatırım yapmak için, altına yönelmek için çok fazla beklememelerini tavsiye ediyorum dedi.