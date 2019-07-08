08.07.2019 18:14
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BURSA İskambil oynadığı arkadaşını bıçakladı

İskambil oynadığı arkadaşını bıçakladıBursa'nın İnegöl ilçesinde, T.A. (35), iskambil oynadığı arkadaşı Enver G.'yi (33), bıçakla yaraladı.

İskambil oynadığı arkadaşını bıçakladı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, T.A. (35), iskambil oynadığı arkadaşı Enver G.'yi (33), bıçakla yaraladı. Enver G., hastanede tedaviye alınırken, T.A. olay yerinden kaçtı.
Olay, öğleden sonra, Osmaniye Mahallesi Atilla Sokak'ta meydana geldi. Kıraathanede Enver G. arkadaşı T.A. ile iskambil oynarken tartışmaya başladı. İkilinin kıraathaneden çıkmasıyla tartışma kavgaya dönüştü, T.A., Enver G.'yi bacağından bıçakladı. T.A. olay yerinden kaçarken, Enver G. kanlar içinde yere yığıldı. Mahalleli tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen Enver G., tedaviye alındı.
Polis, T.A.'yı bulmak için çalışma başlattı. BURSA İskambil oynadığı arkadaşını bıçakladı
Kaynak: DHA
İnegöl, Bursa, Güncel

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