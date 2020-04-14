Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

BURSA İsmail Efe, kumbarasındaki parayı kampanyaya bağışladı

İsmail Efe, kumbarasındaki parayı kampanyaya bağışladıBURSA'da 10 yaşındaki İsmail Efe Okay, kumbarasında biriktirdiği 200 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

14.04.2020 11:14 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:18

İsmail Efe, kumbarasındaki parayı kampanyaya bağışladı

BURSA'da 10 yaşındaki İsmail Efe Okay, kumbarasında biriktirdiği 200 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Osmangazi İlçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde yaşayan İsmail Efe Okay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına, kumbarasında biriktirdiği 200 lirayı bağışladı. Kampanyayı duyduktan sonra 155 Polis İhbar Hattı'nı arayarak kampanyaya katılmak istediğini belirten Okay, parasını gelen polis ekiplerine teslim etti. İsmail Efe'nin bu davranışından dolayı duygulanan polisler, küçük çocuğa teşekkür etti.

Bağışçıları görüp kendisinin de bu kampanyaya katılmaya karar verdiğini belirten Okay, "Biz bize yeteriz kampanyası için ben de bağış yapmak istedim. Bende kumbaramda biriktirdiğim parayı bağış yapmak için 155'i aradım. Babamla birlikte konuştuk. Bağış yapmak istediğimi söyledim. Polis abiler de parayı teslim almaya geldiler. Şu an 200 lira var kumbaramda. Paramın hepsini vermek istiyorum. Aslında ben başka bir şey için biriktiriyordum, ama herkes yardım yapınca ben de bağış yapmak istedim. Bence herkes kampanyaya katılmalı. Allah herkesi bu koronavirüsten korusun" dedi.

Oğlunun kampanyaya katılmasından dolayı çok memnun olduğunu ifade eden baba Bilal Okay (41), "Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya oğlum katılmak istedi. Kumbarasında biriktirdiği parasını bağışlamak istedi. Birlikte polisi arayarak bağış yapmak istediğini iletti. Sağ olsun polislerimiz de geldi. Kampanyaya katıldığımız için çok memnunuz. Herkesi bu kampanyaya davet ediyorum." diye konuştu.

BURSA İsmail Efe, kumbarasındaki parayı kampanyaya bağışladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, İsmail Efe, Osmangazi, Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Salgın devam ederken Ramazan’da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı Haberler
Salgın devam ederken Ramazan'da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İmamoğlu’ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum Haberler
İmamoğlu'ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Toplumun yüzde 60’ı koronavirüse yakalanacak Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Toplumun yüzde 60'ı koronavirüse yakalanacak
’Maaşın var, bakacaksın’ yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin Haberler
"Maaşın var, bakacaksın" yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Veyis Ateş canlı yayında duyulan ses ile ilgili iddialara yanıt verdi Haberler
Veyis Ateş canlı yayında duyulan ses ile ilgili iddialara yanıt verdi
Trump’ın eski danışmanı: Koronavirüsü, Bill Gates yarattı Haberler
Trump'ın eski danışmanı: Koronavirüsü, Bill Gates yarattı
Haberler ›› Güncel ››BURSA İsmail Efe, kumbarasındaki parayı kampanyaya bağışladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:28: Büyükşehir'den korona mücadelesi - Haber 11:28: Kuveyt'ten ülkeye getirilen Türk vatandaşları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettar - Haber 11:26: Çankaya'daki pazarlara "sokağa çıkma yasağı" düzenlemesi - Haber 11:26: Libya hükümet güçleri Misrata'dan Tunus sınırına sahil şeridini Hafter milislerinden temizledi. - Haber 11:25: Yeni nesil kriminal inceleme aracı "Kıraç"lar polisin hizmetinde - Haber 11:06: Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Oruç tutmak, hastalığın yayılması bakımından risk oluşturmaz - Haber 09:30: Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağını yetersiz bulan İmamoğlu, İstanbul için çağrısını yineledi - Haberler