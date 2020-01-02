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Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinde yeni iptaller

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) seferlerinden 6'sı daha, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

02.01.2020 08:34 | Son Güncelleme: 02.01.2020 08:34 Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinde yeni iptaller
Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) seferlerinden 6'sı daha, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)- (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 13.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 14.25'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferi gerçekleştirilemeyecek.
Aynı gerekçeyle, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.00'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferinin programdan kaldırıldığı daha önce duyurulmuştu.

İstanbul, Eminönü, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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