Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinde yeni iptaller
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden 3'ü daha kuvvetli rüzgar nedeniyle iptal edildi.
16.03.2020 10:30 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:30
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden 3'ü daha kuvvetli rüzgar nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 16.30 ve 20.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa ( Mudanya ) ile 18.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Aynı gerekçeyle BUDO'nun 07.00-14.25 saatlerindeki 9 seferinin de programdan kaldırıldığı duyurulmuştu.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 16.30 ve 20.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa ( Mudanya ) ile 18.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Aynı gerekçeyle BUDO'nun 07.00-14.25 saatlerindeki 9 seferinin de programdan kaldırıldığı duyurulmuştu.
Kaynak: AA
Manşet
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