16 Kasım 2018, 10:33
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Bursa- İstanbul Deniz Otobüsü Seferlerine Hava Engeli

Bursa- İstanbul Deniz Otobüsü Seferlerine Hava Engeli

BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO), Bursa-istanbul arasındaki karşılıklı deniz otobüsü seferlerini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti.

BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO), Bursa-istanbul arasındaki karşılıklı deniz otobüsü seferlerini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti. Gün içindeki diğer seferlerin yapılıp yapılamayacağı hava koşullarındaki değişime göre belirlenecek. 

BUDO'nun resmi İnternet sitesinde yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler şöyle:

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

08.30  Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece

09.30  Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

09.30  Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas

10.00  Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

10.30  İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) 

11.00  İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

- Bursa Eminönü,Mudanya,İstanbul,Bursa
16 Kasım 2018 Cuma 10:33