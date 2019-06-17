17.06.2019 14:24
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BURSA İtfaiye yavru kediyi kurtarmaya çalıştı, anne kedi izledi

İtfaiye yavru kediyi kurtarmaya çalıştı, anne kedi izlediBursa'nın Orhangazi ilçesinde bir iş yerinin havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

İtfaiye yavru kediyi kurtarmaya çalıştı, anne kedi izledi
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir iş yerinin havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler çalışırken, anne kedi de bölgeden ayrılmadı. Ancak tüm çabalara rağmen yavru kedi bulunduğu yerden çıkarılamadı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir iş yerinin havalandırma boşluğuna düşen kediyi fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildidi. Bölgeye gelen ekipler, 3 metre derinliğindeki havalandırma boşluğuna güçlükle indi. Yavru kedi, itfaiyecileri görünce kabloların bulunduğu bölüme saklandı. Kurtarma çalışması sonuç vermeyince itfaiye ekibi havalandırma boşluğundan çıktı. Bu sırada anne kedini de itfaiye ekibinin çalışmasını izlediği görüldü. Yavru kedinin havalandırma boşluğundan çıkması için merdiven bırakıldı. Anne kedi ise, beklemeye devam etti.
GÖRÜNTÜ BİLGİSİ
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-Kediden görüntüler
-Anne kediden görüntüler
-İtfaiye ekiplerinden görüntüler
Haber-Kamera Hasan BOZBEYBURSA,(DHA)
(Tür: Yurt)BURSA İtfaiye yavru kediyi kurtarmaya çalıştı, anne kedi izledi
Kaynak: DHA
Orhangazi, Bursa, İtfaiye, Güncel

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