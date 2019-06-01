BURSA İYİ Partililer, Ramazan Bayramı'nda ulaşımın ücretsiz olmasını istedi

İYİ Partililer, Ramazan Bayramı
'nda ulaşımın ücretsiz olmasını istedi
BURSA'da İyi Partililer, Ramazan Bayramı süresinde ulaşımın ücretsiz olmasını istedi. Bursa
İYİ Parti İl Başkanı Yahya Bahadır, Türkiye
'nin birçok ilinde Ramazan Bayramı süresi içerisinde ulaşımın ücretsiz olduğunu söyleyerek, 'Bursa'da neden yüzde 50 indirimli. Ulaşımın ücretsiz olmasını istiyoruz' dedi.
Bursa'nın merkez Osmangazi
ilçesi Şehreküstü
meydanında, İyi Parti yöneticileri, meclis üyeleri ve çok sayıda partilinin katılımıyla İYİ Parti Bursa İl Başkanı Yahya Bahadır tarafından ulaşımla ilgili basın açıklaması düzenlendi.
Bahadır, öncelikle vataşndaşların Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, "Paylaşma, birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örnekleri olan dini ve milli bayramlarda İstanbul
, Ankara
, İzmir
, Eskişehir
, Konya
, Kocaeli
hatta Adıyaman
ve Tokat
gibi ülkemizin birçok şehirlerinde bayramlarda ücretsiz olan ulaşım; Bursa halkına neden ücretli, yoksa Bursa halkı, Türkiye'nin üvey evladı mı? Geçen ay ki Büyükşehir meclis toplantısında İYİ Parti Meclis Grubu olarak Ramazan Bayramı'nda, Bursa'mızda da toplu ulaşımın ücretsiz olması ile ilgili verdiğimiz önerge, iktidar partisinin olumsuz oylarıyla maalesef reddedilmiş olup, karara yaptığımız itirazlar sonucunda, ancak %50 indirimli olarak kabul ettirilebilmiştir. Ancak biz bu kararı da yeterli görmüyoruz. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımızdan; vatandaşlarımızın bayram ziyaretlerini rahatça yerine getirebilmeleri için tüm Ramazan bayramı boyunca diğer Büyükşehir Belediyelerine uygulandığı gibi ulaşımın ücretsiz olması için talep de bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.
Polisin güvenlik önlemi aldığı basın açıklaması sonrası partililer sessiz dağıldı.
Kaynak: DHA
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