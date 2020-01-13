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Bursa izmir'de çalınan 80 küçükbaş hayvan sahibine teslim edildi

İzmir'de çalınan 80 küçükbaş hayvan sahibine teslim edildiİZMİR'den çalınan 80 küçükbaş hayvanın bulunduğu TIR, Bursa'da ele geçirildi.

13.01.2020 16:24 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:27
'de çalınan 80 küçükbaş hayvan sahibine teslim edildi
İZMİR'den çalınan 80 küçükbaş hayvanın bulunduğu TIR, 'da ele geçirildi. Hırsızlık olayı ile ilgili iki şüpheli gözaltına alınırken, hayvanlar 'e gelen çiftçi Yusuf Tekin'e teslim edildi.
İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir'den çalınan 80 küçükbaş hayvanın, dün bir TIR ile Bursa istikametine geldiği istihbaratını aldı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, marka ve modeli belirlenen 16 KPD 74 plakalı TIR'ın İnegöl'e giriş yaptığını tespit etti. Yoldan önlem alıp TIR'ı durdurarak arama yapan polis ekipleri, dorsesinde 80 adet küçükbaş hayvan buldu. TIR sürücüsü Tamer D. ile yanında bulunan Umut C., hırsızlık şüphelisi olarak gözaltına alındı. Daha sonrasında küçükbaş hayvanların sahibinin çiftçi Yusuf Tekin olduğu belirlendi. verilen Yusuf tekin, Bursa'nın İnegöl ilçesine gelerek hayvanlarını teslim aldı.
Polis ekiplerinin olay ile ilgili soruşturması sürüyor.
Bursa izmir'de çalınan 80 küçükbaş hayvan sahibine teslim edildi

İnegöl, İzmir, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA


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