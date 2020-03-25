Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Bursa-İzmir-İstanbul Otoyolu'nda feci kaza - Haberler

Bursa-İzmir-İstanbul Otoyolu'nda feci kaza

Bursa-İzmir-İstanbul Otoyolu'nda feci kaza Yaya 30 metre savrularak feci şekilde öldü İzmir mevkisine giden sürücü lüks otomobiliyle yolun karşısına geçen yayaya çarptı.

25.03.2020 02:49 | Son Güncelleme: 25.03.2020 02:50
Bursa-İzmir- İstanbul Otoyolu'nda feci kaza
Yaya 30 metre savrularak feci şekilde öldü
İzmir mevkisine giden sürücü lüks otomobiliyle yolun karşısına geçen yayaya çarptı. 1 ölü
BURSA - Kaza, saat 22.00 sıralarında İstanbul-İzmir-Bursa otoyolunda İzmir mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 HU 334 plakalı hafif ticari araçla İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nda İzmir istikametine seyreden Cahit Baydu (50), çalıştığı firmaya ait otomobil yüklü bir tıra yakıt vermek için ilçenin Çağlayan mevkisinde durdu. Yakıtı yolun diğer yönündeki tırın sürücüsüne vermek için yolun karşısına geçmek isteyen Cihat Baydu'ya E.G. idaresindeki 34 BOU 042 plakalı otomobil çarptı. Baydu, çarpmanın etkisiyle 30 metre savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri çevre yolunda güvenlik önlemleri alırken, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Baydu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Baydu'nun cansız bedeni savcının incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü E.G. gözaltına alındı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Bursa-İzmir-İstanbul Otoyolu’nda feci kaza

Kaynak: İHA

Etiketler : İstanbul, İzmir, Bursa, 3. Sayfa

Haberin Videosu :

Bursa-İzmir-İstanbul Otoyolu'nda feci kaza

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

03:26: Tekeri patlayan ambulans beton bariyere çarparak fabrika bahçesine devrildi: 3 yaralı - Haberler 03:24: Yurt dışından getirilen öğrenciler yurtlarda karantinaya alındı - Haberler 03:22: Beyoğlu'nda yasağa uymayan iki derneğe baskın: 20 gözaltı - Haberler 03:17: Tekeri patlayan ambulans beton bariyere çarparak fabrika bahçesine devrildi: 3 yaralı - Haberler 03:17: İsveç'ten gelen 23 kişi Bolu'da karantinaya alındı - Haberler 00:29: Dünya genelinde koronavirüsten hayatını kaybeden Türklerin sayısı 70'e yükseldi - Haberler 23:29: Trump: Türkiye'ye "Kürtlerle anlaşma imzalayın, barışın" dedim, başta kabul etmediler - Haberler 23:09: Koronavirüsün yayılmasını kontrol altına almakta etkili olan 5 strateji - Haberler 22:54: Almanya için korkutan koronavirüs uyarısı: Çeyrek milyon insan ölebilir - Haberler 21:35: New York Valisi'nden Trump'a solunum cihazı tepkisi: Ölecek 26 bin kişiyi siz belirleyin - Haberler 18:11: Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı 09:34: Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı