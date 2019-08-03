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Bir yolcu otobüsü daha alev alev yandı

Bursa- İzmir karayolunda iki günde ikinci otobüs yangını yaşandı. Alev alev yanan otobüste ölen ve yaralanan olmazken yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

03.08.2019 19:36
Bir yolcu otobüsü daha alev alev yandı

İzmir- Bursa yolu üzerinde bir yolcu otobüsü alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay, İzmir Bursa yolu üzerinde Balıkesir'e 34 kilometre mesafede meydana geldi. Marmaris'ten İstanbul'a gitmekte olan Metro Turizm'e ait yolcu otobüsünün motor bölümünde yangın çıktı.

Yolcular tahliye edilirken yol trafiğe kapatıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

İLK OLAYDA 5 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Balıkesir-Edremit kara yolu Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde, Kamil Koç firmasına ait 06 LK 794 plakalı yolcu otobüsünde yangın çıkmış, faciada 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetmişti.

5 kişinin yanarak öldüğü otobüs yangınında 2 şoför tutuklandı5 kişinin yanarak öldüğü otobüs yangınında 2 şoför tutuklandı

BalıkesirBalıkesir'de otobüs yangını: 5 ölü


İzmir, Bursa, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA

YORUMLAR (12)
ASDASDSA: bu işte terör parmağı var
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KUZEYİN UŞAĞII: birde firmalarda rekabet. hızlı gitme. yolcu kapma. tedbirsizlik. . . YAHU can taşıyorsun can. . . . bu nasıl ihmalkarlıktır. bu nasıl bir düzen hangi yüzyıldasınız. kaçıncı olay. hep aynı firma. ucuz firmalar. . . ALLAHA EMANET. . . diyerek yolculuk. verilmiş sadakaları varmış yine. . geçmiş olsun. . .
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YORUMCU: Bir önceki kaza ne kadar korkunç, insanın aklı almıyor nasıl çıkamaz 5 kişide rahmetli olur. Çok ama çok üzücü bir durum.
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REALİST: avrupada niye yanmıyor onların otobüsünün hammaddesi ne bizim ülkede alışttırıldığımız şeyler olmaması gerekmezmi bu devletin ciddiyetsizliği başka şey deyil
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MEHMET: Yine Metro! Binmeyin sakın bu otobüse
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GÖKTÜRK: OTOBÜSLERDE ATEŞE DAYANIKLI MALZEME KULLANILMALI SOL TARAFTA ACİL ÇIKIŞ KAPISI OLMALI FARKLI YERLERİNDE YANGIN SENSÖRÜ OLMALI ÜRETİCİ FİRMALARA BU ZORUNLU TUTILMALI.BUNLARI YAZIYORUM BAZI AKILLILAR OLUMSUZ OLARAK İŞARETLEME YAPIYOR NEDENSE DOĞRU DEĞILMİ BU SÖYLEDİKLERİM
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GÖKTÜRK: YINE YAZIYORUM ÜRETİCİ FİRMALAR ATEŞE DAYANIKLI MALZEME KULLANMALI OTOBÜSLERİN SOL TARAFINDA ACİL ÇIKIŞ KAPILARI OLMALI.ARAÇLARDA YANGIN SENSÖRÜ YANİ ALARMI OLMALI.BUNLAR ZORUNLU TUTULMALI
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MİSAFİR: bu isin uzmani degilim ama, otobuslerin yapildigi bu hammadde herneyse acilen yasaklanmasi gerekir, sanki benzin dökülmus gibi yaniyor, böyle cabuk yanici maddeden yapilan otobus üreten firmalara yetkililer nasil izin veriyorlar.
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RAMIZ DAYI: tum arabalar ıcındekı plastık magzeme yanıcı petrol urunu zor tutusur zor söner.
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GURBETCİ: Ayni otobus markasami kiyaslansin ve ayni markaysa, hata arastilip giderilmeli.
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